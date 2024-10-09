Кому проще всего найти работу по профессии в Иркутской области?

Эксперты hh.ru в рамках ежеквартального исследования настроений соискателей, выяснили, какие специалисты в Иркутской области в третьем квартале 2024 легче всего находили работу по специальности, а кто, напротив, испытывал проблемы с трудоустройством по профессии.

Какие специалисты испытывают сложности с трудоустройством по профессии

По итогам третьего квартала 2024 года больше половины (65%) опрошенных работников Иркутской области на вопрос «По вашим ощущениям, в вашей профессиональной области сложно найти работу?» дали утвердительный ответ. Из них 28% считают, что трудоустроиться по профессии им «очень сложно», еще 37% – «скорее сложно». Среди тех, кто испытывает проблемы с поиском работы, преимущественно представители сфер развлечений и медиа (82%), топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77%), а также маркетологи и юристы (по 74%).

Отметим, что по сравнению с предыдущим периодом (2-м кварталом 2024 года) доля тех, кто испытывает сложности в поиске работы по специальности выросла в области на 1%.

У кого нет проблем с поиском работы по специальности

20% опрошенных признались, что не испытывали сложности с трудоустройством по специальности в третьем квартале, причем 4% из них ответили, что найти работу по их профессии «совсем не сложно», а 16% – «скорее не сложно». Доля таких ответов по сравнению со вторым кварталом этого года увеличилась на 2%.

Выше всех свои шансы на трудоустройство по профессии оценивают работники из ресторанно-гостиничного направления и сферы строительства (по 34%), а также производственники и менеджеры по продажам (по 33%).

Оставшиеся 15% респондентов затруднились дать однозначный ответ, сложно ли найти работу по их специальности в регионе.