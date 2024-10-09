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Ново-Иркутская ТЭЦ подключила микрорайон Зеленый к центральной системе теплоснабжения Иркутска

Ново-Иркутская ТЭЦ компании Эн+ завершила работы по подключению микрорайона Зеленый, который раньше отапливался мазутной котельной, на центральную систему теплоснабжения Иркутска. После завершения наладочных работ в домах восьми тысяч местных жителей появилась горячая вода и отопление от крупнейшего теплоисточника города. 

Для реализации проекта общей стоимостью более 1,1 млрд рублей средства были выделены основанным Олегом Дерипаской энергохолдингом Эн+, а также из бюджета региона и города. Несмотря на то, что плановым сроком введения новой теплосети в работу был декабрь 2024 года, энергетики закончили работы досрочно, к новому отопительному сезону. 

За два года энергетики проложили свыше четырех километров тепловой сети диаметром 325 мм, переложили 600 метров теплопровода, реконструировали насосную станцию «Топкинская» и существующую теплосеть. Установлено новое техническое оборудование, выполнена врезка в существующие тепловые сети микрорайона. 

– Мы завершили перевод микрорайона Зеленый на централизованное теплоснабжение, реализовав очень серьезный инженерный проект. Благодаря слаженной работе энергетиков и властей города, с задачей удалось справиться в кратчайшие сроки. Теперь жители и соцучреждения не будут зависеть от работы устаревшей мазутной котельной, а воздействие на экологию в этом районе существенно сокращено – будут снижены выбросы загрязняющих веществ на 1100 тонн ежегодно, – генеральный директор Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Олег Причко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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