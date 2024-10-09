«Эн+» запросила делистинг ГДР с Лондонской биржи

Причина – истечение срока действия разрешения, выданного правительственной комиссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Эн+».

«Ожидается, что такое прекращение обращения и допуска к торгам вступит в силу 8 ноября 2024 г.», – отмечает «Эн+».

Делистинг ГДР с Лондонской биржи осуществляется в связи с истечением 7 ноября срока действия разрешения, выданного правительственной комиссией о продолжении обращения ценных бумаг «Эн+» за рубежом.

В связи с этим компания была обязана предпринять действия по расторжению договоров о размещении ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, уточнили в «Эн+».