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«Эн+» запросила делистинг ГДР с Лондонской биржи

Причина – истечение срока действия разрешения, выданного правительственной комиссией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Эн+».

«Ожидается, что такое прекращение обращения и допуска к торгам вступит в силу 8 ноября 2024 г.», – отмечает «Эн+».

Делистинг ГДР с Лондонской биржи осуществляется в связи с истечением 7 ноября срока действия разрешения, выданного правительственной комиссией о продолжении обращения ценных бумаг «Эн+» за рубежом.

В связи с этим компания была обязана предпринять действия по расторжению договоров о размещении ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, уточнили в «Эн+».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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