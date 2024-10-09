Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как изменится Усть-Кут в ближайшие 10 лет
От геологоразведки до выдачи кредитов. Эксперты БРИФ’24 поделились кейсами, как искусственный интеллект покоряет экономику России
Практика на вырост: зачем компаниям делать больше, чем требует закон?
Все материалы сюжета

Около 300 тонн мусора собрали иркутяне во время осеннего субботника

В нем поучаствовали порядка 5 тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии.

В субботу на различные площадки вышли сотрудники администрации, предприятий, общественники, волонтеры и просто неравнодушные жители.

Акции продолжатся и на этой неделе.

В порядок привели площадки в районе станции Батарейной, ледокола «Ангара», а также Иерусалимскую гору, Русско-Амурский мемориальный комплекс, остров Конный, парки, скверы, пространства около школ и детских садов, различные пустыри, дворы, детские площадки и другие зоны во всех районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес