Около 300 тонн мусора собрали иркутяне во время осеннего субботника

В нем поучаствовали порядка 5 тысяч человек. Об этом рассказали в мэрии.

В субботу на различные площадки вышли сотрудники администрации, предприятий, общественники, волонтеры и просто неравнодушные жители.

Акции продолжатся и на этой неделе.

В порядок привели площадки в районе станции Батарейной, ледокола «Ангара», а также Иерусалимскую гору, Русско-Амурский мемориальный комплекс, остров Конный, парки, скверы, пространства около школ и детских садов, различные пустыри, дворы, детские площадки и другие зоны во всех районах.