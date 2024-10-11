«К устойчивому развитию – с горящими глазами». На БРИФ’24 обсудили социальную ответственность бизнеса

Фото: Андрей Фёдоров

Иркутская нефтяная компания занимается темой устойчивого развития уже три года. «Делаем это с горящими глазами, пламенным сердцем и чистыми руками», – призналась на Байкальском риск-форуме Марина Седых. Что позволяет достигать высокого уровня социальной ответственности? Как меняется подход корпораций к сотрудникам? Зачем бизнесу рейтинги ESG? Эти и другие вопросы обсудили на БРИФ’24.

Территория будущего

Евгений Милов, управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК, рассказал: «В прошлом году мы решили, что Усть-Куту нужен мастер-план – комплексный документ по развитию территории. Он необходим, чтобы остановить отток населения, улучшить качество городской среды, управлять риском кадрового дефицита».

Заботиться о людях важно не только за периметром компании, но и внутри нее, убеждены участники Байкальского риск-форума. «Театр начинается с вешалки, а высокая корпоративная ответственность – с вежливого и порядочного отношения к своим сотрудникам», – считает заместитель генерального директора ИНК по управлению персоналом Виктория Илюхина.

По ее словам, «Employee Experience» состоит из опыта внутренних процессов, опыта рабочего пространства и эмоционального опыта. Здесь важно всё – от чистоты в кабинете до скорости согласования документов и хороших отношений в коллективе. Сейчас в ИНК обновляют стратегию корпоративной ответственности, в ее основе лежит принцип человекоцентричности.

«Зеленая» повестка

«Идти на работу только ради самой работы и идти, чтобы стать частью чего-то большего – разные вещи», – убежден Дмитрий Жоров, представитель одного из крупнейших российских банков. На БРИФ’24 он рассказал об основных направлениях ESG-стратегии банка. Это ESG БИЗНЕС (банк формирует новые «зеленые» рынки, создает социально адаптированные продукты и услуги), ESG АКТИВ (соответствует ключевым требованиям инвесторов и международного сообщества) и ESG TREND-SETTER (вовлекает максимальное количество людей в ESG).

Фото: Андрей Фёдоров

Один из способов такого вовлечения – развитие корпоративного волонтерства. Флагманский проект банка – Всероссийский Слет волонтеров на Байкале. Как рассказал Дмитрий Жоров, в нем приняли участие более 500 человек из России, Беларуси и Индии. Успешные предприниматели поделились опытом создания бизнеса, обсудили лучшие социальные инициативы, а затем устроили грандиозный субботник (собрали около 2 тонн мусора) и посадили три тысячи саженцев сосны.

«Стремление помочь другим – это правильное лидерское мышление, – поделился Дмитрий Жоров. – Мы прививаем эту философию».

КСТАТИ

Обязанность или желание?

Фото: Андрей Фёдоров

Зачем бизнесу нужны рейтинги

Многие российские бизнесы получают ESG-рейтинг. По мнению Дениса Можарова, ИНК-Капитал, это задает компании отличную планку, которую надо поддерживать. «Если рейтинг снизился, это может повлечь проблемы – например, с «зеленым» финансированием или привлечением «зеленых» поставщиков».

Павел Митрофанов, АО «Эксперт РА», отметил еще одну пользу ESG-рейтинга: «На рынке безумная конкуренция за кадры. ESG-рейтинг работает на имидж компании, позволяет быть более ярким HR-брендом для действующих и потенциальных сотрудников».

Фото: Андрей Фёдоров

Олег Кривохижин, Лаборатория ответственного бизнеса НИУ ВШЭ, рассказал о рейтинге ЭКГ (экология, кадры, государство), который действует в России с 2022 года. «В нем учитываются не только глобальные, но и национальные приоритеты и ценности», – подчеркнул эксперт. Рейтинг оценивает финансовую устойчивость, экологическую политику и другие показатели. В 2024 году оценку по рейтингу ЭКГ прошли 7 млн ИП и юрлиц в России.