В Чите для студентов ЗабГУ открылась обновленная библиотека

3 октября состоялось торжественное открытие обновленного пространства библиотеки Забайкальского государственного университета.

Преображение библиотеки стало возможным, благодаря партнерским отношениям Читинского отделения Сбера и ведущего ВУЗа Забайкалья. По инициативе Сбера в течение года была проведена масштабная работа: разработан дизайн, отремонтирован холл библиотеки, обновлена мебель. Университету переданы книги из библиотеки Сбербанка.

На открытии обновленного пространства библиотеки с приветственным словом выступили управляющий Читинским отделением Сбера Константин Разводов и ректор государственного университета Оксана Мартыненко. Почетную миссию - перерезать символическую ленту, поручили студентам университета.

«Мы уверены, что обновленная библиотека станет точкой притяжения для студентов и преподавателей университета, местом, где рождаются новые идеи и открытия», – Константин Разводов, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

«Обновленное, современное пространство библиотеки – это новые возможности для студентов и сотрудников университета, это место, куда может прийти любой житель города», – Оксана Мартыненко, ректор Забайкальского государственного университета.

В ближайшее время при поддержке Сбербанка планируется создание современной зоны коворкинга, оснащенной новейшим оборудованием. Кроме того, в работу библиотеки будет интегрирована нейросеть Сбера GigaChat, которая позволит студентам и сотрудникам университета использовать технологии искусственного интеллекта в обучении и исследованиях.