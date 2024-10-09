Назван желаемый размер корпоративной пенсии

О наличии у работодателя корпоративной пенсионной программы заявили 8% опрошенных. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

Почти половина россиян (45%), которые участвуют в корпоративных пенсионных программах по месту работы, хотели бы получать пенсию в размере более 50 тыс. руб., следует из результатов исследование «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».

23% респондентов рассчитывают на выплаты в размере 40–50 тыс. руб., на 30–40 тыс. руб. согласны 17%, на 20 тыс. руб. – 4%.

Ранее стало известно, что основным источником дохода иркутян при достижении зрелого возраста станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 25% и 23% горожан. 19% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, – только 5%, а на детей – всего лишь 1 из 100 опрошенных.