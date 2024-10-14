«Саянскхимпласт» начинает выпуск товарной соляной кислоты

Соляную кислоту для реализации потребителям начинает выпускать АО «Саянскхимпласт». Ранее процесс производства соляной кислоты на предприятии был рассчитан только для собственных нужд. Теперь ее смогут приобретать сторонние организации.

«Мембранная технология производства хлора и каустика, которая внедрена на нашем предприятии, предполагает использование синтетической соляной кислоты. Но существующие мощности позволяют выпускать ее в объемах, превосходящих внутренние потребности предприятия», – отмечает главный химик АО «Саянскхимпласт» Александр Селезнев.

Завод располагает современным оборудованием для синтеза соляной кислоты высокого качества.

«Мы дополнили производственную цепочку узлом залива кислоты в железнодорожную тару, подготовили соответствующую инфраструктуру», – рассказывает директор по инвестиционной деятельности АО «Саянскхимпласт» Игорь Осипенко.

Иркутская область – в тройке лидеров регионов России по объемам использования соляной кислоты. В частности, она применяется в целлюлозно-бумажном производстве, на нефте-и газодобывающих предприятиях. АО «Саянскхимпласт» первым в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке начнет выпуск синтетической соляной кислоты для реализации.

«В стране ограниченное количество производителей этой кислоты. А потребность есть, – говорит директор по продажам АО «Саянскхимпласт» Андрей Золотарев. – В том числе, в связи с изменением предложений по реагентам из-за санкций. В рамках импортозамещения мы решили использовать собственные резервы предприятия».

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