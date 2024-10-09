ДОМ.РФ предложил снижать процентную ставку при покупке квартир большей площади по «Семейной ипотеке»

Мера улучшит квартирографию строящегося жилья, считает заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

«Подобная мера поддержки не только станет дополнительным инструментом в решении демографических задач, но и улучшит квартирографию строящегося жилья – сейчас на рынке наблюдается перекос в сторону однокомнатных квартир и студий и, наоборот, дефицит 3-х и более комнатных квартир, которые наиболее востребованы семьями с детьми», – отметил Алексей Ниденс.

Ранее Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки. Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%.