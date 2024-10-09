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ДОМ.РФ предложил снижать процентную ставку при покупке квартир большей площади по «Семейной ипотеке»

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Мера улучшит квартирографию строящегося жилья, считает заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

«Подобная мера поддержки не только станет дополнительным инструментом в решении демографических задач, но и улучшит квартирографию строящегося жилья – сейчас на рынке наблюдается перекос в сторону однокомнатных квартир и студий и, наоборот, дефицит 3-х и более комнатных квартир, которые наиболее востребованы семьями с детьми», – отметил Алексей Ниденс.

Ранее Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки. Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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