Развития железнодорожной логистики потребуют ключевые инвестиционные проекты Иркутской области

Большое количество инвестиционных проектов в Иркутской области потребует в том числе уточнения вопросов железнодорожной логистики. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

В План реализации стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области. Объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей.

Будет создано более 35 тыс. рабочих мест.

При этом шесть проектов определены как оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие страны. В их числе проекты компаний РУСАЛ, Иркутской нефтяной компании, группы «Илим», компаний «Полюс» и «Высочайший». Реализация всех проектов идет в соответствии с графиками.

Их запуск означает дополнительные объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, их нужно предусмотреть заранее, отметил Игорь Кобзев. Стороны приняли решение проработать технико-экономические показатели провозной мощности по железной дороге.