Сбербанк отчитался за сентябрь: прибыль и процентные доходы растут

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за сентябрь 2024 г. Чистый процентный доход увеличился до 218,9 млрд руб. (+7,1% год к году (г/г), чистая прибыль – до 140,6 млрд руб. (+8% г/г).

Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2024 г. выросли на 14,5% г/г, до 1 913,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2024 г. увеличились на 7% г/г до 550,8 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 9 месяцев 2024 г. снизились на 9,9% г/г и составили 496,5 млрд руб. В сентябре данный показатель вырос в 2,5 раза г/г до 98,0 млрд руб. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 9 месяцев 2024 г. и 1,7% в сентябре 2024 г.

Операционные расходы выросли за за 9 месяцев 2024 г. на 18,6% г/г до 697,3 млрд руб.

Чистая прибыль Сбера за 9 месяцев 2024 г. выросла на 5,7% г/г до 1 193,2 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,9%. В сентябре Сбер заработал 140,6 млрд руб. чистой прибыли (+8% г/г). Рентабельность капитала составила 26,3%.

По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, чистая прибыль Сбера показывает рост за счет роста чистых процентных доходов и некоторого снижения расходов на резервы с высокой рентабельностью капитала 23,9%. При этом, аналитики отмечают замедление роста кредитования с более слабой динамикой в рознице.