Рыночные ставки по ипотеке в октябре обновили рекорды

22,33% – на «первичке», 22,34% – на «вторичке», 23,01% – на ИЖС. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Согласно отчету, средневзвешенная ставка на первичном рынке достигла 22,33%, увеличившись за неделю (с 30 сентября по 6 октября) на 0,57 п. п. Средняя ставка на вторичном рынке по итогам той же недели составила 22,34%, повысившись на 0,66 п. п.

Ставки предложения в сегменте индивидуального жилищного строительства еще выше.

Средняя ставка на покупку готового дома составила после увеличения 22,62% (+0,74 п. п. за неделю), а на строительство дома – 23,01% (+1,71 п. п.). За неделю в этом сегменте рыночные ставки повысили три банка.

Ранее Иркутская область заняла 13 место в России по доступности ипотеки. Заем на жилье по рыночным ставкам доступен 20,5% населения региона, а с учетом льготных программ его могут взять 39,3%.