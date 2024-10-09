Мошенники активизировали схему с обещаниями лёгкого заработка на маркетплейсах

В результате действий злоумышленников человек либо лишается собственных средств, либо становится невольным сообщником по выводу похищенных у других денег.

Схема с обещанием заработка за оценку и покупку товаров на маркетплейсах не новая, однако сейчас Сбер фиксирует её активацию. Об этом рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в ходе форума «Кибертех ― 2024».

В мессенджер приходит предложение «подработать» от якобы представителя одного из крупных маркетплейсов страны. Предлагается оценить товары на известном маркетплейсе, отправив для отчёта скриншот. За работу действительно платят (сумма обычно варьируется от 300 до 500 рублей), когда средства поступают на счёт, это стимулирует желание продолжить «зарабатывать». Далее обман может развиваться по двум сценариям.

Войдя в доверие, мошенники поручают более серьёзное задание ― выкупить определённый товар за вознаграждение. Думая, что совершает покупку, человек переводит деньги злоумышленникам, не получая ни товара, ни вознаграждения.

Тем, кто отказывается выкупать товар, предлагают действовать по второму сценарию, который не требует вложений, и предоставить свою банковскую карту для приёма платежей маркетплейса. За это обещают «проценты» от совершаемых другими людьми покупок. Соглашаясь, человек невольно становится дроппером и соучастником преступников, поскольку его используют для вывода похищенных у граждан средств.

«Если вам предлагают работу, не требующую никаких навыков, и при этом обещают высокий доход ― будьте осторожны: почти наверняка вы столкнулись с мошенниками. В схемах с маркетплейсами есть риск либо лишиться собственных средств, либо стать дроппером, то есть соучастником злоумышленников, даже не подозревая об этом. В скором времени дропперство может стать уголовно наказуемым преступлением. Это значит, что, действуя под влиянием мошенников, можно будет лишиться не только денег, но и свободы. Поэтому призываю всех быть бдительными и не реагировать на сомнительные предложения лёгкого заработка. Информацию об актуальных мошеннических схемах, в том числе с маркетплейсами, можно узнать на бесплатном портале Сбера по киберграмотности « Кибрарий », — Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка.

Отметим, ранее Сбербанк предупреждал о схожей схеме мошенничества с оценкой сервиса ресторанов и гостиниц.