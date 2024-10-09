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Бизнесмен в Иркутской области занизил показатели счетчиков, чтобы сэкономить миллионы

Предпринимателя в Ольхонском районе осудили за занижение показаний по электроэнергии. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в период с апреля 2017 года по ноябрь 2021 года индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность на территории базы отдыха в Ольхонском районе, для получения материальной выгоды занизил объемы потребляемой электроэнергии, установив дополнительное устройство в прибор учета. Своими действиями он причинил ущерб энергосбытовой компании причинен в размере более 2,7 млн рублей.

Предпринимателя приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Известно, что осужденный добровольно возместил причиненный ущерб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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