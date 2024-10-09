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Госслужащая в Иркутской области раскрыла конфиденциальные сведения за взятку

В Черемховском районе осудили госслужащую, получившую взятку за разглашение персональных данных. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в период с июля 2021 года по январь 2022 года 35-летняя женщина за 75 тысяч рублей предоставила третьему лицу персональные сведения, не подлежащие разглашению, о гражданах, с которыми заключены договоры купли-продажи леса на заготовку древесины для собственных нужд.

Экс-чиновницу приговорили к 3,5 года колонии общего режима, а также штрафу 180 тысяч рублей. Также ее лишили права занимать определенные должности сроком на 2,5 года.

По данным СКР, лишение свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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