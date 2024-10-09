Девятерых жителей Иркутской области заподозрили в контрабанде леса почти на 1 млрд рублей

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту контрабанды леса. Среди подозреваемых – девять местных жителей, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год обвиняемые занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией. Для этого они совершали фиктивные сделки с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

С помощью фирм, оформленных на подставных лиц, они незаконно экспортировании более 135 тыс. кубических метров лесоматериалов стоимостью более 817 млн рублей.