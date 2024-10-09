Капремонт ДК им. И. И. Наймушина в Усть-Илимске обойдется в почти в 100 млн рублей

Капитальный ремонт Дворца культуры им. И. И. Наймушина проводят в Усть-Илимске. Работы там начали в 2023 году в рамках областной программы «Развитие культуры». Они рассчитаны на два года, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В этом году в здании очищены от штукатурки и частично демонтированы подпорные стены, по парапету установлен металлический швеллер, смонтирована опалубка для заливки выравнивающей железобетонной ленты. Идет монтаж закладных деталей и армирующей сетки.

Общая стоимость работ составляет 97,2 млн рублей. Их ведут на средства областного и местного бюджетов.

Запланированный на этот год демонтаж выполнен на 96 %. Полностью устроены лестницы и пандус. Далее подрядчику необходимо отремонтировать подпорные стены здания, частично облицевать керамогранитом и установить подсветку.