Два иркутских университета вошли в рейтинг лучших вузов мира

Еженедельный журнал Times Higher Education составил рейтинг лучших вузов мира. В него вошли два университета из Иркутска, следует из данных на сайте издания.

В частности, речь про ИГУ и ИрНИТУ. Они расположились в списке +1501. Что касается других российских вузов, то лучшим в стране, по данным журнала, является МГУ им. Ломоносова: в мировом рейтинге он занял 107-ю строчку. На втором месте – Московский физико-технический институт (+251), МГТУ им. Баумана (+351).

Лучшими в мире являются Оксфордский университет в Британии, Массачусетский технологический институт и Гарвард в США.

Times Higher Education публикует рейтинг университетов ежегодно с 2004 года. При составлении оцениваются репутация, результативность обучения, научная деятельность, студенческое разнообразие, финансовая устойчивость и другие параметры. Данный рейтинг вузов является одним из наиболее авторитетных и влиятельных в мире.