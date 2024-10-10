Президент Владимир Путин ознакомился с ходом реализации инвестпроекта картонного комбината в Усть-Илимске

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности в пяти регионах России, в том числе в Иркутской области. О работе целлюлозно-картонного комбината, который в этом году запустили в городе Усть-Илимске, президенту доложили директор группы «Илим» Алексей Ломко и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Инвестиционный проект направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта России. Но мы сегодня ставим вопрос о направлении продукции и на региональный рынок. Видим потенциал в объектах малого и среднего предпринимательства. Договорились: до конца года проведем встречи с предпринимателями, чтобы они сами сформировали предложения по использованию продукции комбината в своей работе и интересах Приангарья», – говорит губернатор.

По уровню технологий, масштабу автоматизации и цифровизации производственных процессов новый комбинат – одно из самых современных целлюлозно-бумажных предприятий в мире.

«В ряде регионов успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов, созданы новые производства, часть из которых уже работают и скоро выйдут на полную мощность. В целом промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств. И конечно, будем стимулировать, поощрять внедрение передовых, именно отечественных технологий и оборудования», – подчеркнул Владимир Путин.

Реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов в Усть-Илимске началась в 2018 году. В феврале 2024 года – получено разрешение на ввод комбината в эксплуатацию. После выхода производства на проектную мощность в 2025 году объем целлюлозно-бумажной продукции группы «Илим» в Усть-Илимске составит около 1,5 млн тонн. Это в 2,5 раза превышает первоначальную проектную мощность комбината, запущенного в 80-х годах.

Объем инвестиций в проект составил около 100 млрд рублей. Создано 850 новых рабочих мест. Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет Иркутской области после выхода на проектную мощность составят до 1,5 млрд рублей в год.