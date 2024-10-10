Работодатели Иркутска поднимают зарплатные предложения

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали динамику предлагаемых и ожидаемых заработных плат в Иркутской области с января по сентябрь 2024, и выяснили основные тренды в части оплаты труда.

По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 70 226 рублей (в целом по РФ – 70 000 руб.). Средние зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 60 000 рублей (в целом по РФ – 70 000 руб.).

С начала года зарплатные предложения выросли в регионе на +9%, в сумме это прирост на 5 907 рублей. Желаемые зарплаты за то же время не изменились, и остались на прежнем уровне.

Любопытно, что при стабильном уровне средних ожиданий соискателей в части оплаты труда, зарплатные предложения в регионе продолжают расти, и особенно заметно во второй половине года. Так, в январе средние предложения составляли 64 319 руб., в июне уже 68 793 руб., а в сентябре достигли 70 226 руб.

«Рост зарплат наблюдается уже несколько лет и является следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией, курсовой нестабильности и других факторов. Условная «зарплатная гонка» разной степени интенсивности – основной инструмент повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru