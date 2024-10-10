Названы основные факторы повышения популярности органической продукции в России

На полях 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве с 9 по 12 октября на территории Тимирязев Центра, Вячеслав Федюнин, директор Фонда «Органика, учрежденного Россельхозбанком, выделил основные факторы, которые могут способствовать повышению популярности органической продукции в России.

По оценкам экспертов Фонда «Органика» РСХБ, рынок органических продуктов питания будет расти на 10–12% в год. Это обусловлено повышением интереса россиян к органической и фермерской продукции. Производство органической продукции сейчас налажено более чем в половине субъектов РФ (49 регионов)

Развитие экспорта органической продукции

Фондом реализована грантовая поддержка производителей органической продукции в рамках «Конкурса грантов», по рамках которой из 154 поданных заявок участников из 16 регионов страны 73 получили грант с максимальной суммой 500 тысяч рублей. Общая сумма грантовой поддержки составила порядка 12 млн рублей. Финансирование проектов производителей органики является весомым стимулом к увеличению объемов и расширению географии органической продукции.

Помимо этого, совместно со своими партнерами- производителями органической продукции Фонд принял участие в ведущих международных продовольственных выставках. Например, на выставке Worldfood Moscow 2024 Фонд выступил соорганизатором органического кулинарного марафона, на котором ведущие шеф-повара готовили блюда локальной кузни различных регионов России из органических фермерских продуктов.

Расширение потребления органической продукции на внутреннем рынке и повышение доверия потребителей к органическим продуктам

В целях популяризации органики у широкой аудитории не только действующих, но и потенциальных потребителей важно усилить информирование населения через популярные каналы. Так, Фонд «Органика» активно публикует различные информационные сообщения, касающиеся органического производства, в своих каналах в Телеграм и Вконтакте, покрывая тем самым как самую молодую аудиторию, так и людей в возрасте.

Кроме того, Фонд «Органика» на видеохостинге Rutube запустил серию мультипликационных роликов, популяризирующих органические продукты, в числе тем которых история органики, как продукция может попасть на стол, географию производства такой продукции и другие. Также были размещены ролик и комментарии о школьном питании на одном из федеральных телеканалов.

Важным событием в повышении популярности органического питания стало издание книги «Органическое земледелие в России: как энтузиасты создавали рынок», в котором 24 эксперта отрасли поделились опытом создания и развития бизнес-проектов в сфере органических продуктов, а также проведение фестиваля сельского туризма и органической продукции «Хутор-фест», который в 2024 году посетили больше 1000 человек.

Образование

Очень важно прививать культуру потребления «здоровых» продуктов питания с юных лет. С этой целью еще в 2022 году Форндом «Органика» был запущен конкурс для школьников. В нем приняли участие более 1600 человек из более чем 90 школ-участниц.

Фонд также организует стажировки производителей органической продукции в России и за рубежом. С2022 года их участниками стали 124 человека.

«Правильное питание, которое сейчас уже не представляется без органических продуктов, - основа здоровья каждого россиянина. В каждом регионе страны есть производители, которые готовы обеспечить население теми или иными качественными локальными органическими продуктами. Помочь этим производителям выйти на прилавки рынков и магазинов – в наших силах. Фонд реализует широкий ряд проектов такой поддержки. Но фермерам также нужна и поддержка потребителей и мы призываем россиян почаще обращать внимание на российскую органику», - резюмировал Вячеслав Федюнин, директор Фонда «Органика» Россельхозбанка.

Фонд «Органика» учрежден в 2021 году Россельхозбанком в целях содействия формированию культуры потребления органической продукции. На текущий момент Фондом реализован ряд совместных проектов как собственных, так и в партнерстве с такими компаниями, как Роскачество, система «Честный знак» и другими, проведена большая работа по популяризации органики среди россиян, а также проведен ряд мероприятий по обсуждению и выработке законодательных инициатив по регулированию производства органической продукции в России.