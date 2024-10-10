Путин разрешил ВТБ проводить сделки с акциями недружественных стран

Речь идет и о подконтрольных структуре компаниях.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ВТБ и его дочерние компании могут проводить сделки с ценными бумагами недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Разрешить совершение Банком ВТБ сделок, влекущих за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения акциями указанного акционерного общества или акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», – сказано в распоряжении.