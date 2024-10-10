Составлен рейтинг энергопотребления поселков Иркутской области

«Иркутская энергосбытовая компания» проанализировала потребление электроэнергии в сельской местности. Из 25 крупных поселков наиболее энергозатратными стали Хомутово, Баклаши, Введенщина, Грановщина, а также Маркова.

В совокупности объем потребления с начала года в этих населенных пунктах составил 443 млн кВт*ч, что более чем на 50 млн кВт*ч больше, чем в Иркутске и Шелехове вместе взятых. Таким образом, в среднем житель Иркутского и Шелеховского районов расходует в 5 раз больше электроэнергии чем потребитель областного центра. Наиболее сложная ситуация сегодня отмечается в поселке Баклаши, где средний расход энергоресурсов составляет 2520 кВт*ч. Аналогичная ситуация происходит в Маркова 2394 кВт*ч и Введенщине – 2344 кВт*ч. В Хомутово и Грановщине данные несколько ниже, однако в сравнении с остальными поселками остаются крайне высокими – 1753 кВт*ч и 1770 кВт*ч соответственно. Для сравнения, жители Жигалово, Качуга, Куйтуна, поселка Мама, Киренского района потребляют почти в 3-4 раза меньше электроэнергии от 627 кВт*ч до 854 кВт*ч.

Одной из причин сложившейся ситуации является массовое возведение неутепленных и некачественно утепленных домов с крайне низкой энергоэффективностью и использование электроэнергии в качестве единственного способа отопления. В случае аварий на сетях и возможных длительных отключений на время восстановительных работ эксперты рекомендуют жителям изучить рынок альтернативных источников тепла и выбрать наиболее оптимальный вариант для конкретных условий, в числе которых твердотопливный котел, печь, генератор, газовая горелка либо что-то иное.