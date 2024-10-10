Бедность для россиян заканчивается на 43 тыс. рублей в месяц

Богатыми же жители страны назвали людей с доходом от 860 тыс. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Минимальная планка, выступающая порогом бедности в представлении россиян, различается в зависимости от региона. Так, в Москве, чтобы не считаться бедным, необходимо зарабатывать не менее 45 тыс. руб. в месяц, считают опрошенные. Жители Санкт-Петербурга считают показателем бедности зарплаты ниже 41 тыс. руб., других регионов – ниже 42 тыс. руб.

Для счастья россиянам в среднем необходимо зарабатывать 250 тыс. руб. в месяц. В Москве этот показатель достиг 270 тыс. для мужчин и 230 для женщин. Жителям Петербурга для счастья необходимо ежемесячно получать 240 тыс. руб.

Богатыми, по мнению россиян, могут считаться те соотечественники, которые зарабатывают более 860 тыс. руб. ежемесячно.

Ранее стало известно, что иркутяне оценивают счастье в 225 тыс. рублей. В марте этого года эта сумма равнялась 210 тыс. руб., год назад – 190 тыс. руб., а в марте 2023 – 180 тыс. руб.