Предпринимателям Приангарья расскажут о полезных цифровых инструментах на бесплатных вебинарах

Цифровая экосистема МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для руководителей, владельцев бизнеса и IT-специалистов.

Эксперты МТС поделятся опытом и знаниями о том, что делать предпринимателю для масштабирования продаж, какие существуют тренды 1С, какие инструменты и технологии улучшают UX в авторизации. На вебинары необходима регистрация.

10 октября в 15.00 (ирк) состоится вебинар «Клиенты каждый день: 7 ошибок предпринимателя на пути к системному бизнесу». Эксперты компании расскажут индивидуальным предпринимателям Иркутской обласит, менеджерам по продажам и руководителям отделов продаж о том, что делать для масштабирования продаж, какие факторы мешают в продажах и как их преодолеть, как этап консультаций и диагностики помогает максимизировать продажи.



15 октября в 13.00 (ирк) состоится вебинар «Как сервис геоаналитики от МТС помогает оценить посещаемость мероприятий и локаций». На бизнес-мероприятие приглашаются организаторы мероприятий и фестивалей, центров культурного обслуживания и представители рекламных агентств. Менеджеры проектов «Геоаналитика» расскажут, как проводить аналитику больших данных с решением Геоэффект «Объекты, как оценивать посетителей в ночное и дневное время, чтобы принимать решения о размещении рекламы, как сформировать портрет целевой аудитории будущих мероприятий.

17 октября в 17.00 (ирк) состоится вебинар «Пользовательский опыт в авторизации: как не потерять клиента» . Как не потерять клиента на этапе авторизации и улучшить пользовательский опыт расскажут Олеся Зимина – арт-директор центра управления бесшовностью и модулями, и Евгения Игумнова – руководитель коммерческого направления портфеля продуктов МТС ID. Вебинар будет полезен менеджерам по маркетингу, продакт-менеджерам, специалистам по привлечению и онбордингу клиентов, UX- и UI-дизайнерам.