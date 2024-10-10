Выручка авиакомпаний обновит исторический рекорд

Итог в 1,8 трлн рублей в конце года обеспечат рост перевозок и подорожавшие билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
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«В 2023 году был достигнут уровень по выручке 2019 года (1,4 трлн руб.). По нашим оценкам, в 2024 году этот показатель может достичь 1,8 трлн руб. Это исторический максимум. На это влияет и рост перевозок, и увеличение доходных ставок», – отметил старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.
Одновременно растет и операционная маржинальность российских авиакомпаний, отмечают в АКРА. Сейчас она находится на исторически самом высоком уровне начиная с 2011 года – рентабельность по EBITDA приближается к 20%, тогда как «обычно она находилась в коридоре 5–10%», отмечает Гущин.
Напомним, что в 2023 году Иркутская область приняла 1,8 млн туристов. В 2024-м власти рассчитывают на 2 млн человек.