Выручка авиакомпаний обновит исторический рекорд

Итог в 1,8 трлн рублей в конце года обеспечат рост перевозок и подорожавшие билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«В 2023 году был достигнут уровень по выручке 2019 года (1,4 трлн руб.). По нашим оценкам, в 2024 году этот показатель может достичь 1,8 трлн руб. Это исторический максимум. На это влияет и рост перевозок, и увеличение доходных ставок», – отметил старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Одновременно растет и операционная маржинальность российских авиакомпаний, отмечают в АКРА. Сейчас она находится на исторически самом высоком уровне начиная с 2011 года – рентабельность по EBITDA приближается к 20%, тогда как «обычно она находилась в коридоре 5–10%», отмечает Гущин.

Напомним, что в 2023 году Иркутская область приняла 1,8 млн туристов. В 2024-м власти рассчитывают на 2 млн человек.