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Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»

Банк Уралсиб запустил новую акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» –  участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

Оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:

  • 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
  • 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
  • 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.

Акция проводится с 7 октября по 31 декабря 2024 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус.

Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxxk8PRJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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