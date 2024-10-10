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Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты

25 сентября в Новосибирском государственном университете экономики и управления НГУЭУ прошло заседание Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП), на котором Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» был избран членом организации.

Банк Уралсиб работает в Новосибирске с 1996 года.  Банк оказывает полный комплекс финансовых услуг населению, а также предприятиям и организациям региона. Все эти годы Уралсиб постоянно внедряет различные инновации и сервисы, улучшает продуктовую линейку, расширяет базу активных клиентов. Сотрудничество с  НГТПП позволит Уралсибу использовать широкие возможности, которые предоставляет членство в палате, укрепить свое положение на региональном рынке и выйти на новый уровень развития.

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» объединяет более 400 предприятий и организаций региона: крупные промышленные и финансовые организации, компании малого и среднего бизнеса из всех сфер экономики. НГТПП активно участвует в развитии эффективного взаимодействия предпринимателей с государственными органами, способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе.

«Многие годы мы в разных формах сотрудничали с Торгово-промышленной палатой Новосибирска и выражаем готовность и желание принимать активное участие в ее работе. Я уверена, что наше сотрудничество будет длительным и продуктивным», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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