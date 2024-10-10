РУСАЛа изучает возможность выкупа акций на сумму 15 млрд руб.

Совет директоров РУСАЛа изучает возможность проведения выкупа на 15 млрд руб., что эквивалентно менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении (free float). Детали потенциальной сделки пока не раскрываются.

– Сделка требует, среди прочего, одобрения 75% акционеров и регулирующих органов. Sual Partner (владеет 25,5%) собирается заблокировать сделку, – отмечают в обзоре аналитики БКС Мир инвестиций. – Условия сделки будут влиять на эффект для миноритариев. Высокая премия – возможный позитив с рекомендацией участвовать.

Эксперты БКС добавляют, что в случае сделhttps://bcs-express.ru/ки чистый долг вырастет на 2,7% – это умеренный негатив для миноритариев, не участвующих в выкупе, с учетом самой высокой долговой нагрузки в отрасли.