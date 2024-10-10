Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«У клиентократии совсем другая роль». Ольга Болбат – о новом подходе к HR
«То, что мы делаем, – уникально». Татьяна Молостова – о мастер-плане Усть-Кута
Как изменится Усть-Кут в ближайшие 10 лет
Все материалы сюжета

Осенняя девальвация: рубль потерял 15%

Рубль вновь упал на минимумы с октября 2023 г. Биржевой юань был дороже 13,74, внебиржевой доллар уже почти 97, а евро – выше 106 рублей. Что дальше?

– Девальвация рубля продолжается, с начала осени потери рубля относительно иностранных  составляют около 15%, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций. – Волна ослабления идет на фоне стабилизации импорта и просадки экспорта, недостаточного предложения валюты по бюджетному правилу и сниженных нормативов репатриации выручки экспортеров.

Аналитики обращают внимание, что вчера биржевой юань закрыл гэп прошлого года на уровне 13,7, который был вызван новостью о введении повышенных нормативов возврата выручки экспортеров из-за рубежа.

Читайте также:

Рубль продолжает падать
9 октября 2024
АТБ увеличил ставки по накопительным счетам
8 октября 2024

– Технически ранее рассматривался вариант сыграть в отбой от уровня гэпа. Ориентир отката в юане в рамках месяца видится к 13. Факторами поддержки торговой идеи выступают сильная перекупленность инвалют и перепроданность рубля, выход ЦБ на рынок, когда регулятор в рамках бюджетного механизма в октябре и до начала ноября увеличит предложение валюты в 25 раз относительно нулевых лимитов сентября, – подчеркивают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес