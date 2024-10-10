Осенняя девальвация: рубль потерял 15%

Рубль вновь упал на минимумы с октября 2023 г. Биржевой юань был дороже 13,74, внебиржевой доллар уже почти 97, а евро – выше 106 рублей. Что дальше?

– Девальвация рубля продолжается, с начала осени потери рубля относительно иностранных составляют около 15%, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций. – Волна ослабления идет на фоне стабилизации импорта и просадки экспорта, недостаточного предложения валюты по бюджетному правилу и сниженных нормативов репатриации выручки экспортеров.

Аналитики обращают внимание, что вчера биржевой юань закрыл гэп прошлого года на уровне 13,7, который был вызван новостью о введении повышенных нормативов возврата выручки экспортеров из-за рубежа.

– Технически ранее рассматривался вариант сыграть в отбой от уровня гэпа. Ориентир отката в юане в рамках месяца видится к 13. Факторами поддержки торговой идеи выступают сильная перекупленность инвалют и перепроданность рубля, выход ЦБ на рынок, когда регулятор в рамках бюджетного механизма в октябре и до начала ноября увеличит предложение валюты в 25 раз относительно нулевых лимитов сентября, – подчеркивают эксперты БКС.