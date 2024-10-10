ФАС установила тариф на свет в Иркутской области на 2025 год

Он остается одним из самых низких в стране. Об этом пишет «Российская газета».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила размер тарифов на электроэнергию на 2025 год. Перерасчет проведут с 1 июля. В Иркутской области она будет стоить 1,77 руб. за киловатт-час.

Приангарье стало третьим регионом по стоимости энергии в России. Первая и вторая строчка за ЛНР – 1,46 руб. и ДНР – 1,49 руб.

В Москве плата за свет поднимется с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за киловатт-час. В Подмосковье – с 7,33 до 8,25 руб. В Санкт-Петербурге - с 6,19 до 6,97 руб.