В шесть раз чаще покупать смартфоны с оплатой по частям в Прибайкалье

Жители Прибайкалья и России в целом всё чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL, или по частям. Популярна покупка смартфонов по такой схеме – на них в 2024 году пришлось 30 % всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединённой розничной сети МегаФона и Yota по всей стране. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple.

В России набирает популярность оплата покупок при помощи BNPL-сервисов. Клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

Клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны. В Иркутской области в этом году 81% стоимости всех покупок по BNPL пришлись именно на эту категорию товаров. По сравнению с прошлым годом число продаж с оплатой частями в регионе выросло в шесть раз, а их суммарная цена – в восемнадцать раз.

В целом по стране почти треть всех приобретённых товаров и услуг – смартфоны, при этом годом ранее показатель был равен 22%. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам — 21% против 18% годом ранее. Далее следует настройка оборудования — на неё приходится 17 % приобретаемых по BNPL товаров и услуг. В услуги по настройке оборудования могут входить установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных плёнок.

Кроме смартфонов, в текущем году россияне полюбили оплачивать «частями» планшеты. Так, в январе-сентябре 2024 года при помощи опции BNPL было приобретено на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14%. В числе лидеров также гаджеты Apple (+19% в штуках и +43% в деньгах).

BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») — опция, которая позволяет оплатить товар частями: клиент оплачивает сразу только часть стоимости, зачастую это 25%, а остальные 75% выплачиваются в течение короткого периода. При таком способе оплаты покупателю не нужно оформлять дополнительные документы, как при оформлении кредита, а сделки по BNPL не отражаются в кредитной истории. Оплата покупок частями, которая совершается в течение 4-6 месяцев, для клиента выгоднее, чем кредит или покупка по кредитной карте, погашенная в те же сроки.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии — там они занимают 50%. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году, доля оплат покупок «частями» сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.

В объединённой розничной сети МегаФона и Yota можно приобрести гаджеты, аксессуары и услуги по BNPL от «Яндекс Сплит» и «Денум. Плати частями».

«BNPL для нашего клиента — это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы. Кроме того, покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и её популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает за купленный товар. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это ещё и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.