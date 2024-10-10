Жительница Приангарья заплатит за маткапитал, который незаконно растратила

В Заларинском районе местную жительницу уличили в незаконной растрате средств материнского капитала. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что женщина, проживающая с двумя детьми в Заларинском районе, использовала средства материнского капитала в размере 387 тыс. рублей на покупку квартиры в Усольском районе для улучшения жилищных условий. Однако приобретенное жилье не было оформлено в общую долевую собственность с двумя детьми в течение 6 месяцев после получения господдержки.

Проверка прокуратуры показала, что фактически жительница региона допустила нецелевое использование сертификата, поскольку после обналичивания средств она продала приобретенную квартиру третьим лицам. Ее действиям дана уголовно-правовая оценка.

На этом основании в суд неправилен иск о взыскании с женщины средств материнского капитала, использованных не по назначению. Он удовлетворен, исполнение контролирует надзорное ведомство.