Пожар произошел в гаражном боксе в Иркутске из-за майнингового оборудования

В гаражном кооперативе на улице Байкальской в Иркутске произошел пожар. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На момент прибытия первого подразделения из гаражного бокса шел густой дым. Дознаватели установили – возгорание было вызвано аварийным режимом работы оборудования, которое хранилось внутри гаражного бокса.

По данным МЧС, это не первое происшествие, случившиеся в Иркутской области. Ранее в регионе происходили другие пожары, вызванные аналогичными причинами.