Мошенники стали рассылать сообщения людям от имени мэра Усолья-Сибирского

В Иркутской области аферисты стали обманывать людей от лица мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина. Об этом рассказал сам градоначальник.

«Мошенники вновь рассылают сообщения от моего имени с помощью фейкового аккаунта, созданного в Telegram и WhatsApp. Уважаемые усольчане! Просьба – ни при каких обстоятельствах не раскрывайте личные данные, не переходите по ссылкам и не совершайте финансовых операций по подобным запросам», – предупредил Торопкин.

Он также добавил, что последнее время участились и случаи, когда мошенники создают страницы под названием «Администрация города», добавляют туда людей и от имени мэра с помощью фейкового аккаунта рассылают сообщения.

Глава Усолья-Сибирского порекомендовал людям все перепроверять и в случае сомнения лично перезванивать знакомому, от которого якобы поступает звонок.