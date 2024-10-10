Навигацию закрыли на реках Иркутской области до мая

10 октября на всех реках Иркутской области, кроме Ангары, завершился сезон навигации для маломерных судов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

«Постановлением правительства региона допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) с 1 мая до 10 октября; на Ангаре – с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября», – говорится в сообщении.

За нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.