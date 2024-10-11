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Международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет.Байкал» впервые стартовала в Иркутске

В Иркутске открылась международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет.Байкал». В течение 3 дней участники со всей страны будут представлять свои проекты по развитию туризма, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Участниками «Интурмаркет.Байкал» стали более 200 организаций и представителей муниципалитетов из 20 регионов страны, которые готовы презентовать свои туристические предложения. Также свои возможности представит Национальная организация туризма Республики Корея.

В дни выставки-форума будут организованы деловые площадки. Среди обсуждаемых тем – внедрение туристического налога и электронной путевки, создание национальных туристических маршрутов, проект «Императорский маршрут», цифровые технологии для индустрии гостеприимства, развитие промышленного и автомобильного туризма. Запланированы обучающий семинар для гидов и рабочая встреча инструкторов-проводников с представителями федерации спортивного туризма России.

Отдельно экспозиция выставки продемонстрирует все возможности активного и познавательного отдыха в байкальском регионе, а муниципалитеты Иркутской области презентуют свои маршруты выходного дня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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