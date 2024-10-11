Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«К устойчивому развитию – с горящими глазами». На БРИФ’24 обсудили социальную ответственность бизнеса
«У клиентократии совсем другая роль». Ольга Болбат – о новом подходе к HR
«То, что мы делаем, – уникально». Татьяна Молостова – о мастер-плане Усть-Кута
Все материалы сюжета

Один из крупнейших золотодобывающих заводов в РФ запустят в Иркутской области в 2025 году

Читайте также:

Солид Банк проводит 7-20 октября «Монетную неделю»
8 октября 2024
Альфа-Банк запустил ЦФА на основе индекса аффинированного золота
1 октября 2024

Новый горно-обогатительный комбинат «Светловский» планируется ввести в эксплуатацию в Бодайбинском районе Иркутской области в сентябре 2025 года. Этот инвестиционный проект реализует золотодобывающая группа компаний GV Gold, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«GV Gold входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России, одна из наиболее динамично развивающихся горнодобывающих компаний по строительству и запуску высокотехнологичных горнодобывающих предприятий в России. Инвестиционный проект по строительству нового современного горнодобывающего предприятия «Светловский» является одним из приоритетных, реализуемых в Иркутской области», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Строительство завода началось в 2022 году, к 2026 году предприятие будет производить более трех тонн золота в год: это будет одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Практически все основные объекты будущего ГОКа уже построены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (209)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес