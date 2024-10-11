Свой Банк участвует во всероссийской акции «Монетная неделя»

В России стартовала «Монетная неделя», в рамках которой граждане смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты. Всероссийская инициатива ЦБ РФ продлится с 7 по 20 октября.

Можно обменять сколько угодно монет: принимаются любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Для удобства и быстроты обмена Свой Банк рекомендует заранее рассортировать монеты по номиналу.

В прошлом году в рамках «Монетной недели» было собрано 20 млн монет общим весом 87 тонн на сумму почти 83 млн рублей. В период весенней акции с 20 мая по 2 июня 2024 года участники принесли в банки более 31 млн монет, что позволило вернуть в оборот 135 млн рублей. Напомним, что тогда Свой Банк занял первое место в номинации «Кредитная организация, привлекшая наибольшее количество человек».

Основная цель акции — вернуть в наличный оборот монеты, которые долгое время хранятся у граждан и не используются. Как отметил Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia), «Монетная неделя» направлена на оптимизацию денежного обращения, в частности, на повышение оборота монет в экономике.

«В последние годы наблюдается снижение использования монет: люди реже обращаются к мелким деньгам в повседневных расчетах, предпочитая безналичные платежи или крупные купюры. Это приводит к накоплению монет у населения, которые перестают использоваться. В результате уменьшение циркуляции монет ведет к необходимости постоянно чеканить новые партии денежных знаков, что влечет дополнительные затраты на производство, логистику и хранение. Таким образом, обмен монет способствует снижению операционных издержек финансовой системы. Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но в рамках «Монетной недели» участники акции могут бесплатно обменять монеты на купюры или сразу зачислить сумму на свой банковский счет», — добавил представитель Своего Банка.

Узнать об отделениях Банка, где будет вестись обмен монет, можно по ссылке. Подробности акции опубликованы на официальном сайте монетнаянеделя.рф.