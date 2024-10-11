Трудоустройство в Иркутской области стало менее перспективным

Приангарье ухудшило позиции в российском рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,56 балла. Также в первую пятерку регионов вошли Забайкальский край (77,05 балла), Республика Татарстан (76,57 балла), Еврейская АО (75,90) и Белгородская область (75,35).

Иркутская область находится на 34-м месте среди регионов России, с показателем в 72,72 балла, и по сравнению с предыдущими замерами она переместилась вниз на пять позиций (с 29-го места в 3-м кв. 2024). Причина таких изменений связана с тем, что последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции за работу среди соискателей с 3,2 резюме на вакансию до 3,4, а доля желающих покинуть родной регион, о чем они сделали отметки в своем резюме, увеличилась до 1,2% с показателя 1%. Кроме того, некоторые регионы РФ показали более интенсивную положительную динамику, и оттеснили те, в которых изменения были не так ощутимы. Отметим также, что медиана предлагаемой зарплаты в области составляет на текущий момент 73 700 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 17 854 руб. Текущий уровень безработицы, по данным Росстата, находится на уровне 3,2%.

Лучшие позиции в рейтинге среди сибирских регионов заняла Омская область – 17 место (73,69 баллов).

По сравнению с 3 кварталом текущего года, наиболее заметно упали позиции Республики Бурятия – регион опустился с 9 места на 36 место, итоговый балл упал на 1,81 пункта (с 74,36 до 72,55). Причина таких изменений кроется в том, что последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,3 до 3,7 резюме на вакансию, а также увеличилась доля тех, кто демонстрирует готовность к переезду – с 1,3% до 1,7% соискателей.

Самый сильный рост продемонстрировала Курская область: регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства в 4 квартале, итоговый балл вырос на 3,09 пункта (с 71,93 до 75,02). Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53 000 руб. до 66 800 руб. Однако выросла доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%) и снизилась доля тех, кто точно к переезду не готов (с 80,4% до 78,0%).

Москва оказалась на 63 месте (68,98 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В городе по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95 900 руб. к 25 879 руб.).