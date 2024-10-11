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ФАС не нашло нарушений в росте цен на авиабилеты

Дело возбудили в отношении только одного перевозчика. Об этом «Известиям» рассказал глава Федеральный антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

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«Мы изучаем внимательно ценообразование на экономклассе. Мы возбудили дело в отношении одной из крупных компаний, которая не исполнила наше предупреждение. Мы сейчас направили всем компаниям, остальным, предложение сделать прозрачные торговые политики. Там должны быть прописаны механизмы формирования цен», – сказал Шаскольский.

Также он подчеркнул, что не стоит забывать про эффект низкой базы и напомнил, что государство субсидировало билет в период пандемии COVID-19.

«Воспринимается как изменение цены. Но мы существенного экономически необоснованного роста не фиксируем», – заключил Шаскольский.

Напомним, что годовой рост цен на авиабилеты замедлился в Иркутской области в августе. Центробанк связывает это с тем, что в этом году прямых маршрутов из столицы Восточной Сибири по популярным туристическим направлениям стало больше, и спрос на полеты в столичном направлении снизился.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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