Россия на 33% нарастила производство мяса с 2014 года

К агропромышленной выставке «Золотая осень» Россельхозбанк проанализировал внутренний рынок мяса. Большинство российских регионов уже достигли или даже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса, что стало следствием увеличения собственного производства на 33% с 2014 года до 12 млн тонн.

2 сентября председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым заявил, что Россия вошла в первую четвёрку стран по производству мяса. По итогам 2023 года этот показатель составил 12 млн тонн.

«При пороговом значении самообеспеченности мясом и мясопродуктами в Доктрине продовольственной безопасности 85% сейчас он составляет 101,5%. Высокий объём собственного производства позволяет создать надёжный контур продовольственной безопасности: удовлетворять потребности внутреннего рынка и обезопасить его от колебания внешних факторов», – прокомментировал главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В среднем россияне в 2023 году съедали по 80,8 кг мяса на человека при рекомендованной Минздравом нормой 74 кг.

Среди федеральных округов тройку лидеров по среднедушевому потреблению формируют Центральный (87 кг), Северо-Западный (81 кг) и Южный (79 кг). Крупнейшие города России Москва и Санкт-Петербург имеют показатели 82 и 78 кг соответственно.

«Большинство россиян достигли или уже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса. В тех округах, где ещё есть потенциал роста, показатели уже очень близки к нормативам и в последние годы стабильно растут. Среди самых перспективных с точки зрения развития мясного производства макрорегионов я бы выделил Дальний Восток и некоторые республики Северного Кавказа. Однако, как показывают наблюдения, в этих же округах высокие уровни потребления молочных и других продуктов, то есть питательные вещества дополнительно извлекаются из других источников», – отметил Андрей Дальнов.