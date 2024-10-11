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850 отцов из Иркутской области ушли в декрет в 2024 году

Большая часть получателей пособия по уходу за ребенком, традиционно, за женщинами – 18 793 человека.

С начала 2024 года отделение Социального фонда России по Иркутской области назначило пособие по уходу за ребенком 19 643 работающим жителям региона, 850 из них – отцы. На эти цели СФР направило более 2 млрд рублей.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет может быть оформлено как на маму, так и на папу, и даже на других родственников, например, бабушку или дедушку. В Иркутской области все чаще декретный отпуск стали оформлять отцы. Так, в 2023 году в нашем регионе в «декрет» ушли 220 отцов, а в этом году – уже 850», – рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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