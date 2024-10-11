Закон об областном семейном капитале в Приангарье продлен до 2031 года

Законопроект рассмотрен и поддержан на 15-й сессии парламента в сентябре.
Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей в Иркутской области, при рождении второго, третьего или последующих детей. Установлена региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» президентского нацпроекта «Демография».
– Областной материнский капитал – одна из востребованных мер поддержки семей с детьми. Действует в Иркутской области с 2012 года. Мы целенаправленно повышаем качество жизни и социальную защищенность семей, имеющих двух или более детей, тем самым решая федеральную задачу по улучшению демографической обстановки в регионе. Особенно это важно в Год семьи, объявленный президентом, – рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Размер капитала ежегодно индексируется. С 1 апреля 2024 года сумма областного материнского капитала составляет 140 116,76 рубля.