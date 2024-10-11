«HR-функция на производстве выходит на первый план»

«Я бы не отделяла бизнес от HR, это одна единая система управления организацией. А в текущих – не очень комфортных – условиях рынка труда HR-функция выходит на первый план наравне с производственной», – заявила в интервью SIA.RU на Байкальском риск-форуме заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Она уверена, что HR должен работать в синергии с бизнесом и искать новые инструменты привлечения и удержания кадров. Одним из условий успешного найма является честность и открытость компании.

«Мы честно показываем те условия в тайге, в которых живут наши вахтовые сотрудники. Мы честно говорим о карьерных треках и возможностях. Мы открыто предоставляем предложения о работе – с прописанным оффером, с заработной платой и всеми деталями. Эта открытость является привлекательным фактором для того, чтобы люди приезжали сюда. И это позволяет нам входить в топ-100 привлекательных компаний РФ и топ-5 компаний ТЭКа», – пояснила Виктория Илюхина.