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Иркутская область стала лауреатом премии за вклад в развитие этики искусственного интеллекта

Иркутская область стала одним из лауреатов премии за вклад в развитие этики искусственного интеллекта. Награды вручили на «Форуме этики искусственного интеллекта – 2024», который прошел накануне в Москве. От Иркутской области участие в форуме принял заместитель министра цифрового развития и связи региона Владимир Лойчиц.

Как пояснили в минцифры, премия учреждена для признания достижений компаний и регионов в развитии и популяризации этики в сфере искусственного интеллекта, а также внедрения в работу с технологиями искусственного интеллекта этических принципов.

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– Иркутская область подписала кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в 2022 году. В настоящее время в регионе активно прорабатываются технологии на базе искусственного интеллекта. Так, в 2023 году в центр телефонного обслуживания МФЦ был внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта. В этом году голосовой помощник внедрен также в работу единого контакт-центра Правительства Иркутской области в части обработки звонков и «бесшовной» связи с МФЦ, – рассказал Владимир Лойчиц.

Кроме того, технологии искусственного интеллекта внедрены в медицинской сфере региона – они используются в работе отделений лучевой диагностики, модуль технологии искусственного интеллекта позволяет обнаружить патологии органов грудной клетки, тем самым увеличивая процент раннего выявления рака легких.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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