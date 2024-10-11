Складов не хватает в России

Дефицит тормозит логистику и повышает цены на товары. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и ритейлеры.

По данным консалтинговой компании NF Group, доля свободных площадей сегодня минимальна во всех регионах страны и не превышает 1%. По данным FM Logistic, она и того меньше – 0,5%. По словам управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова, этот показатель находится на околонулевом уровне при возрастающем спросе.

На фоне дефицита предложения растет средневзвешенная ставка аренды. По словам коммерческого директора «Скиф-Карго» Михаила Коптева, она колеблется в районе 10–12 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Для сравнения: в 2022 году стоимость аренды составляла 5 тыс. рублей.

– Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости и объемов строительства новых складов, – рассказал «Известиям» руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин.

Расходы на строительство растут из-за высокой ключевой ставки ЦБ и удорожания материалов. В таких условиях застройщики снижают риски и фокусируются на проектах build to suit, то есть возводят помещения под конкретного заказчика, отметил участник рынка.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Ким, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.