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Росгеология допустила дефолт по облигациям на 6 млрд рублей

Росгеология допустила дефолт по облигациям, говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Срок погашения долговых ценных бумаг был установлен на 26 сентября, однако холдинг не смог погасить выпуск на сумму 6 млрд руб.

Ранее Росгеология сообщила, что не имеет достаточных денежных средств и иных источников для выплат по трехлетним классическим облигациям на вышеуказанную сумму. Гендиректор Сергей Радьков назвал это техническим дефолтом и сообщил, что компания рассчитывает на помощь от государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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