Иркутская участница конкурса «Мама-предприниматель» получила грант от РСХБ

Специальный грант на развитие бизнеса от Россельхозбанка на сумму 100 тысяч рублей получила участница регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» в Иркутске Надежда Ковалева. В финале программы она представила проект по развитию сварочного производства.

Свой бизнес девушка запустила в 2023 году. На средства соцконтракта закупила инструменты и начала профессионально заниматься сваркой. В своем цеху «Железяка» она изготавливает ворота, калитки, мангалы. В планах наработка клиентской базы и расширение производственной линейки выпускаемой продукции. Предпринимательскую деятельность Надежда успешно совмещает с педагогической – работает учителем физкультуры в школе деревни Грановщина Иркутского района.

«Было неожиданно и очень приятно получить грант от Россельхозбанка. Теперь мне удастся реализовать свою мечту и купить отрезной станок по металлу, что значительно облегчит труд и позволит приступить к изготовлению лофт-мебели», – поделилась эмоциями Надежда Ковалева.

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Организатор проекта – центр «Мой бизнес». РСХБ выступил партнером мероприятия.

Всего в региональном этапе программы приняли участие 40 женщин из Иркутской области. На итоговую защиту были представлены 23 проекта разной направленности. Победитель регионального этапа программы может стать участником федерального этапа, где его ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты на развитие бизнеса до 1 млн рублей.

Обращаясь к участникам конкурса, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поблагодарила всех за активность и отметила растущую роль женщин в современной экономике.

«Женское предпринимательство набирает обороты и с каждым годом его роль в экономике России становится все заметнее. Понимая миссию женщины в современном мире, мы с удовольствием поддерживаем этот уникальный проект. Надеемся, что грант станет хорошим стартовым капиталом для начала успешного и процветающего бизнеса. Наша поддержка не заканчивается конкурсом, мы готовы предоставить участницам, как банковские услуги, необходимые для реализации стартапов, так и нефинансовые сервисы РСХБ», – отметила Наталья Баркова.