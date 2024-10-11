На 60% вырос интерес к осенним курортам у иркутян

Отдых и оздоровление в бархатный сезон набирают популярность у жителей Прибайкалья. Программами от здравниц страны этой осенью они интересуются на 60% чаще, чем в прошлом году. Аналитики МегаФона сообщают, что пять из десяти самых востребованных локаций – санатории Иркутской области и соседних регионов.

В основу рейтинга легли обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 120 санаторно‑курортных комплексов России. Топ-5 здравниц у иркутян в сентябре выглядит так:

«Родник Алтая» (18% от общего трафика) – расположен в городе-курорте федерального значения Белокуриха (Алтайский край), знаменитом своими азотными термами.

Аршан (17%) – жемчужина заповедной Тункинской долины (Бурятия), известной десятками «диких» и обустроенных минеральных источников, локальный духовный центр буддизма и шаманизма.

Горячинск (10%) – находится на восточном берегу Байкала в одноимённом селе Бурятии с горячим источником (54˚С) кремниевой минеральной воды, помогающей сохранить здоровье и молодость.

Курорт «Ангара» (8%) – располагается в черте Иркутска посреди реликтового леса, специализируется на водолечении, грязелечении, предлагает широкий спектр оздоровительных услуг.

Санаторно-курортный комплекс «Знание» (4%) – здравница на берегу Чёрного моря в Адлере с медицинскими программами по грязелечению и климатолечению.

Также в десятку попали оздоровительные учреждения Краснодарского края, Адыгеи и Ставрополья. Замыкает топ-10 санаторий «Электра» на берегу Иркутского водохранилища (2,5 %).

В целом, объём данных, сгенерированный иркутянами на онлайн-площадки курортов, увеличился в этом году на 60% в сравнении с прошлым сентябрём, а доля месячного трафика выросла в три раза. В то же время всё больший интерес к местным здравницам проявляют жители других регионов страны: в 11 раз активнее россияне интересовались иркутскими локациями этой осенью, чем 2023 году. В числе самых частых посетителей – жители Москвы и Подмосковья, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв, Якутии, Санкт-Петербурга, а также кузбассовцы, челябинцы и хабаровчане.

Среди жителей Иркутской области и Бурятии отмечается большой взаимный интерес к оздоровительному отдыху друг у друга. При этом в федеральный топ вошли пять здравниц, расположенных в двух регионах вокруг Байкала. Это курорт «Ангара» (31 место, Иркутская область), Горячинск (44 место, Бурятия), санаторий «Электра» (49 место, Иркутская область), Аршан (67 место, Бурятия) и Нилова Пустынь (89 место, Бурятия).

«Тёплая осень позволила россиянам продлить туристический сезон в этом году. По информации наших аналитиков передача мобильных данных в сентябре на территориях популярных здравниц Иркутской области выросла в три раза. В выходные дни нагрузка на сеть доходит до 500 % по сравнению со среднесуточными значениями за год. Инженеры компании модернизировали телеком-инфраструктуру в этих местах, обеспечив их стабильной связью 4-го поколения. Благодаря этому отдых и лечение для наших абонентов стали более комфортными. Мы постоянно работаем над повышением скорости интернета и качества голосовых звонков там, где это востребовано», - прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.